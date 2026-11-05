Investitorii americani s-au speriat de victoria democraților în SUA. Bursele americane sunt în picaj din cauza temerilor că democrații vor bloca investițiile în centre de date. De la euforie la panică, în mai puțin de 24 de ore

Wall Street a înregistrat joi, 5 noiembrie, una dintre cele mai dure sesiuni bursiere din ultimul an și jumătate, pe fondul temerilor că victoria categorică a Partidului Democrat în alegerile pentru Congresul SUA ar putea pune frână investițiilor de sute de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligență artificială. Acțiunile marilor producători de semiconductori și […]

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