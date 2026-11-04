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Economie

Investitorii străini cer Guvernului un plan pentru trecerea României la euro. Ce alte măsuri au solicitat

v Scris de vlad dobrea
Investitorii străini cer Guvernului un plan pentru trecerea României la euro. Ce alte măsuri au solicitat
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Consolidarea fiscală se află în topul priorităţilor ca element central pentru competitivitatea României, au subliniat reprezentanţii mediului de afaceri, după întâlnirea de miercuri cu prim-ministrul Luca Niculescu şi membri ai echipei guvernamentale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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