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Economie

Ioan Cristian Şologon revine în guvern

c Scris de crai nou
Ioan Cristian Şologon revine în guvern
Aosom
> El a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ioan Cristian Şologon a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, revenind astfel într-o funcţie guvernamentală pe care a mai ocupat-o în trecut. Numirea marchează reîntoarcerea sa în Executiv după experienţe anterioare atâtCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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