Ioan Cristian Şologon revine în guvern

> El a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ioan Cristian Şologon a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, revenind astfel într-o funcţie guvernamentală pe care a mai ocupat-o în trecut. Numirea marchează reîntoarcerea sa în Executiv după experienţe anterioare atâtCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗