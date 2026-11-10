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Economie

iPhone 18 și 18e ar putea împărți bateriile și ecranele, cu o diferență importantă

s Scris de start-up.ro
iPhone 18 și 18e ar putea împărți bateriile și ecranele, cu o diferență importantă
Aosom
iPhone 18 ar urma să fie echipat cu o baterie de 4.430 mAh, față de capacitatea de 3.692 mAh a modelului iPhone 17, ceea ce ar reprezenta o creștere de 20%. Apple ar putea elimina și slotul pentru...

Sursa: Start-up

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