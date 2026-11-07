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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

IRI Travel, apel pentru susținerea economiilor locale: „Alegeți agenția de turism din orașul vostru!”

c Scris de crişan andreescu
IRI Travel, apel pentru susținerea economiilor locale: „Alegeți agenția de turism din orașul vostru!”
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IRI Travel lansează un apel către turiștii români și către partenerii din industria turismului: alegeți, ori de câte ori este posibil, agenția de turism din așul vostru.

Sursa: Dcnews

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