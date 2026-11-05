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Economie

Italia pregătește o „taxă de ieșire” de 26%. În ce condiții ar putea plăti și românii care se întorc acasă

n Scris de nicoleta nicolau
Italia pregătește o „taxă de ieșire” de 26%. În ce condiții ar putea plăti și românii care se întorc acasă
Aosom
Italia propune o taxă de ieșire de 26% pe anumite câștiguri din investiții. Condițiile pentru românii care revin acasă și exemple din alte state.

Sursa: Stiri Pe Surse

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