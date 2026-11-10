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Economie

Johan Norberg, istoric, scriitor şi cercetător, invitat special la Gala ZF 2026, luni 23 noiembrie: Despre abundenţa şi penuria de resurse şi efectul asupra preţurilor

b Scris de bogdan cojocaru
Johan Norberg, istoric, scriitor şi cercetător, invitat special la Gala ZF 2026, luni 23 noiembrie: Despre abundenţa şi penuria de resurse şi efectul asupra preţurilor
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Populaţia lumii a depăşit 8 miliarde de oameni şi continuă să crească. Mai mulţi oameni înseamnă mai mulţi consumatori, aşadar resursele devin tot mai rare şi mai scumpe, pe zi ce trece. Complet greşit, spune Johan Norberg într-un episod al emisiunii sale „Dead Wrong”.

Sursa: Zf Ro

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