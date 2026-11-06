"Joia neagră" pe Wall Street. Companiile de tehnologie au pierdut 2.500 de miliarde de dolari, iar bursa americană se prăbușește

Bursa de la New York a traversat joi una dintre cele mai dificile ședințe de tranzacționare din ultimele 18 luni, după ce vânzările masive pe acțiunile companiilor de tehnologie au dus la evaporarea a circa 2.500 de miliarde de dolari din valoarea pieței. Indicele tehnologic Nasdaq Composite a suferit un declin abrupt de 5,5%, intrând oficial în teritoriul de corecție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗