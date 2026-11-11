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Economie

Kinderpedia, platformă de management şi comunicare pentru şcoli şi grădiniţe prezentă în peste 40 de ţări, primeşte 500.000 euro de la BCR Seed Starter, în cadrul unei runde de finanţare de 2,7 mil.euro

r Scris de roxana rosu
Kinderpedia, platformă de management şi comunicare pentru şcoli şi grădiniţe prezentă în peste 40 de ţări, primeşte 500.000 euro de la BCR Seed Starter, în cadrul unei runde de finanţare de 2,7 mil.euro
Aosom
BCR Seed Starter, vehicul investiţional de capital de risc corporativ al BCR, anunţă o investiţie de 500.000 de euro în Kinderpedia, companie...

Sursa: Zf Ro

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