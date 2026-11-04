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Komoder sărbătorește 15 ani cu cel mai mare Black Friday din istoria brandului: reduceri de până la 47% la fotoliile de masaj premium

p Scris de publicitate
Komoder sărbătorește 15 ani cu cel mai mare Black Friday din istoria brandului: reduceri de până la 47% la fotoliile de masaj premium
Aosom
Pe 6 noiembrie, de la ora 8:00, doar abonații la newsletterul Komoder vor primi acces la oferta specială de prețuri pregătită pentru ediția aniversară a campaniei.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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