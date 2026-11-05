 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Kraft Heinz îşi vinde divizia de cafea din America de Nord pentru 650 de milioane de dolari, într-un amplu proces de restructurare

r Scris de roxana popa, redactor
Kraft Heinz îşi vinde divizia de cafea din America de Nord pentru 650 de milioane de dolari, într-un amplu proces de restructurare
Aosom
Tranzacţia include mărci cunoscute precum Maxwell House şi Gevalia şi ar urma să fie finalizată la jumătatea anului 2027. Kraft Heinz va păstra o participaţie minoritară de 30% în afacere, fără drept de control

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech