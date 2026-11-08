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Economie

Kristalina Georgieva (FMI): Orice încetinire a creşterii impulsionate de IA trebuie evaluată la adoptarea măsurile anti-inflaţie

i Scris de ioana andreescu
Kristalina Georgieva (FMI): Orice încetinire a creşterii impulsionate de IA trebuie evaluată la adoptarea măsurile anti-inflaţie
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Băncile centrale din întreaga lume trebuie să țină cont de o posibilă încetinire a creșterii economice generate de IA în lupta împotriva inflației, a avertizat directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.

Sursa: Stirile Pro.tv

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