La ce oră începe eMAG campania de vânzări de Black Friday 2026, prin care ţinteşte vânzări de 1 miliard de lei?

Campania de Black Friday a eMAG, pentru care compania ţinteşte vânzări de 1,04 miliarde de lei, ar putea porni vineri, 6 noiembrie, înainte de ora 8:00. CEO-ul companiei nu a anunţat o oră exactă, dar a estimat un start mai rapid decât în 2025. Retailerul opreşte accesul la produsele din site înainte de lansarea campaniei de Black Friday, utilizatorii care intră pe site având acces doar la un ecran cu imagini sau clipuri, animaţii legate de Black Friday.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗