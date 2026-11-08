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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

La ce renunţă românii din cauza preţurilor prea mari. Răspunsul lui Tudor Manea, şeful eMag Group, cel mai mare retailer online din ţară VIDEO

i Scris de iulian tenchiu
La ce renunţă românii din cauza preţurilor prea mari. Răspunsul lui Tudor Manea, şeful eMag Group, cel mai mare retailer online din ţară VIDEO
Aosom
Inflaţia şi turbulenţele economice au erodat puterea de cumpărare, iar românii au început să renunţe întâi la cumpărăturile de care se pot...

Sursa: Zf Ro

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