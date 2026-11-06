Lorand Ercse revine la conducerea operatorului regional de apă și canalizare ACET Suceava. El îi ia locul inginerului Mircea Ovadiuc numit în funcție în urmă cu două săptămâni. Mutarea a fost decisă astăzi în ședința Consiliului de Administrație. De menționat că acționarul majoritar al ACET este Primăria Suceava care deține 63,8% din acțiuni. The post La loc comanda la ACET Suceava first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗