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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

La loc comanda la ACET Suceava

s Scris de suceava news online
La loc comanda la ACET Suceava
Aosom
Lorand Ercse revine la conducerea operatorului regional de apă și canalizare ACET Suceava. El îi ia locul inginerului Mircea Ovadiuc numit în funcție în urmă cu două săptămâni. Mutarea a fost decisă astăzi în ședința Consiliului de Administrație. De menționat că acționarul majoritar al ACET este Primăria Suceava care deține 63,8% din acțiuni. The post La loc comanda la ACET Suceava first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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