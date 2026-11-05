Înfrângerea republicanilor la votul pentru Congresul SUA de la jumătatea mandatului prezidențial a avut ca efect aprecierea monedei unice față de cea americană, situație de [...] Articolul Leul nu a profitat de victoria democraților în SUA a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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