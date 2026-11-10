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Economie

Leul pierde teren în fața euro, dar câștigă în raport cu dolarul și francul elvețian. Curs BNR 10 noiembrie

o Scris de oana doroșenco
Leul pierde teren în fața euro, dar câștigă în raport cu dolarul și francul elvețian. Curs BNR 10 noiembrie
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Leul a înregistrat evoluții diferite, marți, în raport cu principalele valute.

Sursa: Ziua De Cluj

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