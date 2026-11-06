Lia Savonea, despre soluția propusă de Luca Niculescu: „Apreciem această schimbare de atitudine”

După ce premierul Luca Niculescu a declarat că va propune eșalonarea plății celor 5 miliarde de lei pe care statul le datorează magistraților, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți, a apreciat „schimbarea de atitudine față de Guvernul anterior”. Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară, la TVR, că „statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti” și …

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