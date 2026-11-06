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Economie

Liberty Galaţi, undă verde pentru vânzare? “Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului de restructurare. Previne intrarea în faliment a combinatului”

m Scris de mirabela tiron
Liberty Galaţi, undă verde pentru vânzare? “Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului de restructurare. Previne intrarea în faliment a combinatului”
Aosom
Comitetul interministerial, ce s-a întrunit în şedinţa de astăzi, coordonat de viceprim-ministrul Marian Neac ş u, recomandă...

Sursa: Zf Ro

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