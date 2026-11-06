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Comunicat PMB
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Economie

Liberty Galaţi, undă verde pentru vânzarea prin negociere directă. Comitetul interministerial a aprobat planul de reorganizare

m Scris de mirabela tiron
Liberty Galaţi, undă verde pentru vânzarea prin negociere directă. Comitetul interministerial a aprobat planul de reorganizare
Aosom
Liberty Galaţi a primit und ă verde pentru vânzarea prin negociere directă. Comitetul interministerial a aprobat în şedinţa de astăzi...

Sursa: Zf Ro

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