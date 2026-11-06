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Economie

Lider USR, despre luxul afișat de PSD-iști: „O presiune imensă pe oamenii care nu au o școală, o obsesie să atragă atenția” VIDEO

m Scris de monica vasilescu
Lider USR, despre luxul afișat de PSD-iști: „O presiune imensă pe oamenii care nu au o școală, o obsesie să atragă atenția” VIDEO
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Deputatul Radu Miruță, prim-vicepreședinte USR și fost ministru al Apărării, Economiei și Transporturilor, a vorbit, în emisiunea UPDATE POLITIC by Ziare.com, despre ținutele și accesoriile scumpe afișate de unii oameni politici, în special de social-democrați.

Sursa: Ziare

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