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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Liderii lumii se reunesc în Turcia. Reducerea consumului de combustibili fosili, pe agenda discuțiilor

m Scris de maria miron
Liderii lumii se reunesc în Turcia. Reducerea consumului de combustibili fosili, pe agenda discuțiilor
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Reducerea utilizării combustibililor fosili și finanțarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice sunt principalele teme ale conferinței ONU COP31, care începe luni, 9 noiembrie, la Antalya, în Turcia.

Sursa: Mediafax Ro

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