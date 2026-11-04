Numai că Transelectrica, operatorul național de transport de energie electrică din România, care se ocupă de acest proiect, le contrazice și susține că linia se numește simplu: „Liberty Line”. The post Linia electrică dintre România și Republica Moldova nu se numește „Trump Liberty Line”. Transelectrica contrazice autoritățile de la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗