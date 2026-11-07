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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Lista principalelor teme ale conferinței ONU COP31

d Scris de daniel mihai dragomir
Lista principalelor teme ale conferinței ONU COP31
Aosom
Conferința ONU privind schimbările climatice COP31 începe la Antalya. Află ce decizii majore se iau privind combustibilii fosili.

Sursa: Stiri Pe Surse

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