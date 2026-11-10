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Economie

Listarea Anthropic la bursă ar putea doborî recordul stabilit de SpaceX: Compania țintește o evaluare de 1.300 miliarde de dolari

a Scris de andreea năstase
Listarea Anthropic la bursă ar putea doborî recordul stabilit de SpaceX: Compania țintește o evaluare de 1.300 miliarde de dolari
Aosom
Anthropic, gigantul din domeniul AI (inteligenţa artificială), caută o evaluare de aproximativ 1.300 miliarde de dolari în Oferta Publică Iniţială (IPO), în pofida temerilor privind sustenabilitatea investiţiilor AI

Sursa: Stiri Pe Surse

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