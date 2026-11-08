 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

LOTO. Noi trageri la LOTO, duminică, 8 noiembrie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,47 milioane de lei

r Scris de ramona ciobanu
LOTO. Noi trageri la LOTO, duminică, 8 noiembrie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,47 milioane de lei
Aosom
Duminică, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei. HotNews va publica numerele câștigătoare începând cu ora 18.40. Premiile …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech