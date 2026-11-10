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Economie

Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani ar putea fi terminate până la finalul anului, dacă bugetul asigură finanțarea lucrărilor după PNRR VIDEO

a Scris de aniela manolea
Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani ar putea fi terminate până la finalul anului, dacă bugetul asigură finanțarea lucrărilor după PNRR VIDEO
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Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, spune că finalizarea lucrărilor de pe Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani poate fi făcută până la sfârșitul anului doar cu finanțarea necesară. Costul lucrărilor a fost asigurat prin PNRR până la 31 august.

Sursa: Ziare

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