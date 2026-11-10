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Economie

Lovitură de 7 miliarde de dolari pentru SoftBank. Gigantul japonez raportează pierderi uriaşe, iar pariul de 65 de miliarde de dolari pe OpenAI al lui Masayoshi Son este pus sub presiune

ş Scris de ştefan stan
Lovitură de 7 miliarde de dolari pentru SoftBank. Gigantul japonez raportează pierderi uriaşe, iar pariul de 65 de miliarde de dolari pe OpenAI al lui Masayoshi Son este pus sub presiune
Aosom
Grupul japonez SoftBank a raportat o pierdere neaşteptată de 1.100 de miliarde de yeni (7 miliarde de dolari) în trimestrul încheiat la sfârşitul...

Sursa: Zf Ro

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