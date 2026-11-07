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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Luca Niculescu: „Am dat instrucţiuni pentru ca fiecare minister să prezinte planuri prin care să îşi reducă cheltuielile”

i Scris de ioana andreescu
Luca Niculescu: „Am dat instrucţiuni pentru ca fiecare minister să prezinte planuri prin care să îşi reducă cheltuielile”
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Luca Niculescu a afirmat că a dat instrucţiuni pentru ca fiecare minister şi fiecare instituţie să prezinte planuri de reducere a cheltuielilor şi a adăugat că speră ca până la finalul săptămânii viitoare să se vină cu primele propuneri concrete.

Sursa: Stirile Pro.tv

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