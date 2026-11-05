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Economie

Luca Niculescu anunță că de la 1 ianuarie 2027 dispare impozitul minim pe cifra de afaceri. Ce se întâmplă cu aderarea la OCDE

d Scris de dumitru angelescu (foto), cristian otopeanu
Luca Niculescu anunță că de la 1 ianuarie 2027 dispare impozitul minim pe cifra de afaceri. Ce se întâmplă cu aderarea la OCDE
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Premierul Luca Niculescu a declarat joi, 5 noiembrie, la Antena 3, că este optimist că anul viitor România va înregistra creştere economică, iar impozitul minim pe cifra de afaceri, „care a fost atât de criticat şi care a dus la atâtea închideri de companii”, va dispărea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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