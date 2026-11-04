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Economie

Luca Niculescu anunță schimbarea de direcție a Guvernului: „Repornirea motoarelor economiei”

f Scris de florin pușcaș
Luca Niculescu anunță schimbarea de direcție a Guvernului: „Repornirea motoarelor economiei”
Aosom
Premierul Luca Niculescu a declarat, miercuri, că principalul obiectiv al noului Guvern este relansarea economiei românești

Sursa: Stiri Pe Surse

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