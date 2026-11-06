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Economie

Luca Niculescu cere sprijinul oamenilor de afaceri pentru găsirea unor soluții economice. Propune trei direcții în relația cu mediul privat

d Scris de daniel groza
Luca Niculescu cere sprijinul oamenilor de afaceri pentru găsirea unor soluții economice. Propune trei direcții în relația cu mediul privat
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Premierul Luca Niculescu vrea să reconstruiască încrederea dintre stat și mediul de afaceri și propune o colaborare mai strânsă cu antreprenorii pentru găsirea soluțiilor economice. La Summit-ul CONCORDIA 2026, șeful Guvernului a prezentat trei priorități: reguli mai predictibile, modernizarea administrației și o mai bună gestionare a banilor publici.

Sursa: Ziare

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