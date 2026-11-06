Luca Niculescu cere sprijinul oamenilor de afaceri pentru găsirea unor soluții economice. Propune trei direcții în relația cu mediul privat

Premierul Luca Niculescu vrea să reconstruiască încrederea dintre stat și mediul de afaceri și propune o colaborare mai strânsă cu antreprenorii pentru găsirea soluțiilor economice. La Summit-ul CONCORDIA 2026, șeful Guvernului a prezentat trei priorități: reguli mai predictibile, modernizarea administrației și o mai bună gestionare a banilor publici.

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