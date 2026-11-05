Luca Niculescu declară că “România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”. În ciuda faptului că obiectivul era asumat pentru acest an, premierul evită să dea termene concrete și vorbește despre următoarele luni.

Principalele declarații ale prim-ministrului Luca Niculescu, în cadrul interviului pentru Antena 3: Peste două săptămâni vom avea raportul Ministerului Finanțelor. E normal ca la începutul unui mandat să avem o imagine clară asupra situației economice a României. Imediat după 15 noiembrie va veni raportul. Va exista apoi o a doua rectificare bugetară, iar misiunea cea […]

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