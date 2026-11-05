Luca Niculescu evită să spună dacă vrea o renegociere a unor contracte încheiate prin SAFE

Premierul Luca Niculescu nu a răspuns la întrebarea dacă ar susţine sau nu o renegociere a unor contracte încheiate prin programul SAFE, în baza căruia România se împrumută la dobânzi foarte avantajoase pentru sporirea capacităţii sale de apărare.

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