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Economie

Luca Niculescu evită să spună dacă vrea o renegociere a unor contracte încheiate prin SAFE

r Scris de redacția libertatea
Luca Niculescu evită să spună dacă vrea o renegociere a unor contracte încheiate prin SAFE
Aosom
Premierul Luca Niculescu nu a răspuns la întrebarea dacă ar susţine sau nu o renegociere a unor contracte încheiate prin programul SAFE, în baza căruia România se împrumută la dobânzi foarte avantajoase pentru sporirea capacităţii sale de apărare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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