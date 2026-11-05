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Economie

Luca Niculescu: Guvernul are în vedere un pachet de măsuri prin care să punem mai bine în valoare mixul energetic

m Scris de maria ilie
Luca Niculescu: Guvernul are în vedere un pachet de măsuri prin care să punem mai bine în valoare mixul energetic
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Premierul Luca Niculescu a anunţat, joi, la începutul şedinţei de Guvern, că a solicitat ministrului Energiei să pregătească un raport pe baza căruia să fie luate măsuri care să pună mai bine în valoare mixul nostru energetic.

Sursa: Rfi

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