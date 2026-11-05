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Economie

Luca Niculescu i-a cerut, în ședința de Guvern, un raport ministrului Energiei: Trebuie să venim cu un pachet de măsuri (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Luca Niculescu i-a cerut, în ședința de Guvern, un raport ministrului Energiei: Trebuie să venim cu un pachet de măsuri (Ecopolitic)
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Premierul Luca Niculescu i-a cerut ministrului energiei să pregătească un raport pe baza căruia, (…)

Sursa: Ziar.com

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