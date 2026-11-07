Luca Niculescu, în vizită la Centrala Cernavodă. Unitatea 1 produce deja energie la 50% din capacitate. „În 24 de ore va ajunge la 100%”

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va ajunge la 100% din capacitate în următoarele 24 de ore, a anunțat sâmbătă premierul Luca Niculescu, în urma unei vizite efectuate în camera de comandă a centralei alături de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă. Centrala, care asigură în mod normal aproximativ 20% din producția națională de energie […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗