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Economie

Luca Niculescu: indexarea pensiilor, stabilită odată cu bugetul

r Scris de renaşterea bănăţeană
Luca Niculescu: indexarea pensiilor, stabilită odată cu bugetul
Aosom
Luca Niculescu: indexarea pensiilor, stabilită odată cu bugetul. Pensionarii vor afla procentul de indexare a pensiilor odată cu bugetul, în aproximativ o lună, a anunțat premierul Luca Niculescu.

Sursa: Ştiri Timișoara. Renaşterea Bănăţeană

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