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Economie

Luca Niculescu le-a pus gând rău „dinozaurilor” cu salarii mari de la stat: ce se întâmplă în perioada următoare

m Scris de mihai cistelican
Luca Niculescu le-a pus gând rău „dinozaurilor” cu salarii mari de la stat: ce se întâmplă în perioada următoare
Aosom
Premierul României, Luca Niculescu, a vorbit despre o serie de măsuri care să remodeleze economia românească. Printre cei vizați de măsuri se numără cei care lucrează la stat și au salarii mari; executivul are însă în vedere și unele măsuri în sectorul energetic.

Sursa: Stiri Pe Surse

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