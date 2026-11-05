Luca Niculescu le-a pus gând rău „dinozaurilor” cu salarii mari de la stat: ce se întâmplă în perioada următoare

Premierul României, Luca Niculescu, a vorbit despre o serie de măsuri care să remodeleze economia românească. Printre cei vizați de măsuri se numără cei care lucrează la stat și au salarii mari; executivul are însă în vedere și unele măsuri în sectorul energetic.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗