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Economie

Luca Niculescu, mesaj pentru investitorii străini din România: „Guvernul vrea să relanseze economia”

g Scris de georgiana balaban
Luca Niculescu, mesaj pentru investitorii străini din România: „Guvernul vrea să relanseze economia”
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Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții investitorilor străini prezenți în România, cărora le-a transmis că relansarea economiei reprezintă prioritatea principală a Guvernului. Șeful Executivului a subliniat că refacerea încrederii în instituțiile statului și consolidarea colaborării cu mediul privat sunt esențiale pentru identificarea unor soluții care să sprijine dezvoltarea afacerilor.

Sursa: Realitatea

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