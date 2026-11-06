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Economie

Luca Niculescu: Păstrăm reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie, pentru consumul populaţiei (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Luca Niculescu: Păstrăm reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie, pentru consumul populaţiei (Financial Intelligence)
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Premierul Luca Niculescu a declarat că reglementarea privind tarifele la gaze pentru consumul (…)

Sursa: Ziar.com

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