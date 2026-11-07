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Economie

Luca Niculescu: Proiectul Bala 2, care prevede suplimentarea cantității de apă care ajunge la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate

m Scris de mihaela ivăncică
Luca Niculescu: Proiectul Bala 2, care prevede suplimentarea cantității de apă care ajunge la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate
Aosom
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat sâmbătă centrala de la Cernavodă, la o zi după reconectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, după peste trei luni de oprire.

Sursa: Stirile Pro.tv

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