„Este greu în acest moment să le spui românilor: «Ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi»”. The post Luca Niculescu răspunde dacă românii vor suporta alte taxe în 2027: „Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare în momentul în care vom face bugetul” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗