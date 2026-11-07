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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Luca Niculescu răspunde dacă românii vor suporta alte taxe în 2027: „Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare în momentul în care vom face bugetul”

e Scris de elena crangasu
Luca Niculescu răspunde dacă românii vor suporta alte taxe în 2027: „Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare în momentul în care vom face bugetul”
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„Este greu în acest moment să le spui românilor: «Ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi»”. The post Luca Niculescu răspunde dacă românii vor suporta alte taxe în 2027: „Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare în momentul în care vom face bugetul” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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