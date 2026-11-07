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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Luca Niculescu și ministrul Energiei, în vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită

m Scris de mihaela ivăncică
Luca Niculescu și ministrul Energiei, în vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită
Aosom
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă centrala de la Cernavodă, la o zi după reconectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, după peste trei luni de oprire.

Sursa: Stirile Pro.tv

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