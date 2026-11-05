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Economie

Luca Niculescu vrea o valorificare mai bună a resurselor energetice ale României. Ce măsuri ar putea lua Guvernul (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Luca Niculescu vrea o valorificare mai bună a resurselor energetice ale României. Ce măsuri ar putea lua Guvernul (B1tv)
Aosom
Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că Guvernul pregătește un pachet de măsuri (…)

Sursa: Ziar.com

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