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Lucian Bondoc, Bondoc & Asociaţii: Deşi ne lăudăm frecvent cu industria IT, suntem pe penultimul loc în UE la ponderea specialiştilor IT raportat la populaţie. Fără o strategie naţională, acest deficit riscă să frâneze dezvoltarea sectorului tehnologic

c Scris de cristina bellu
Lucian Bondoc, Bondoc & Asociaţii: Deşi ne lăudăm frecvent cu industria IT, suntem pe penultimul loc în UE la ponderea specialiştilor IT raportat la populaţie. Fără o strategie naţională, acest deficit riscă să frâneze dezvoltarea sectorului tehnologic
Aosom
România se laudă cu o industrie IT puternică, dar se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea specialiştilor IT în totalul...

Sursa: Zf Ro

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