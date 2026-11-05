Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, aduce la cunoștința cetățenilor că, în această perioadă, se desfășoară lucrări de întreținere și îmbunătățire a stării de practicabilitate a drumurilor, ca urmare a degradărilor produse de precipitațiile abundente din ultima perioadă. El a arătat că în aceste zile s-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe […] The post Lucrări de întreținere a drumurilor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: ”S-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe străzile Valea Seacă, Liliacului și Liceului” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗