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Lucrări de întreținere a drumurilor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: ”S-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe străzile Valea Seacă, Liliacului și Liceului” (foto)

s Scris de suceava news online
Lucrări de întreținere a drumurilor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: ”S-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe străzile Valea Seacă, Liliacului și Liceului” (foto)
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Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, aduce la cunoștința cetățenilor că, în această perioadă, se desfășoară lucrări de întreținere și îmbunătățire a stării de practicabilitate a drumurilor, ca urmare a degradărilor produse de precipitațiile abundente din ultima perioadă. El a arătat că în aceste zile s-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe […] The post Lucrări de întreținere a drumurilor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: ”S-a intervenit prin așternerea și nivelarea de material pietros pe străzile Valea Seacă, Liliacului și Liceului” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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