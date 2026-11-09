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Economie

Lucrările de remediere de pe strada Acidava au fost finalizate

r Scris de redactor, roxana popa
Lucrările de remediere de pe strada Acidava au fost finalizate
Aosom
Societatea Infrastructură S5 S.A. a finalizat lucrările de remediere desfășurate pe strada Acidava, în urma verificărilor efectuate în teren

Sursa: Stiri Pe Surse

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