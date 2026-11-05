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Economie

Lucrurile nu-i mai ies lui Trump: Acordul cu Putin pentru motorină dă semne că pică/ Petrolierele și-au schimbat direcția din mers

a Scris de alexandra pricop
Lucrurile nu-i mai ies lui Trump: Acordul cu Putin pentru motorină dă semne că pică/ Petrolierele și-au schimbat direcția din mers
Aosom
Acordul între Donald Trump și Vladimir Putin, privind vânzarea unor cantități masive de motorină este pe cale să eșueze.

Sursa: Stiri Pe Surse

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