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Comunicat PMB
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Economie

Lumină gratis la țară

f Scris de florentin coman
Lumină gratis la țară
Aosom
• câteva comune din județul Brăila și-au amenajat parcuri fotovoltaice cu ajutorul cărora speră să își reducă semnificativ, în unele cazuri în totalitate, consumul de electricitate pentru iluminatul stradal și pentru instituțiile publice - Primărie, școli, cămine culturale • investițiile au fost realizate cu fonduri europene, prin intermediul Ministerului Energiei Articolul Lumină gratis la țară apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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